شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خسائر «صكوك صدارة» إلى 882.9 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت خسائر شركة صكوك صدارة في الربع الثالث من 2024 بنسبة 7.7% إلى 882.896 مليون ريال، مقارنة بـ819.626 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب ارتفاع صافي الخسارة في الربع الحالي مقارنة بنفس الربع من العام السابق بشكل أساسي إلى ضغط الهامش بنسبة 6%، بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام، والذي تم تعويضه جزئيًا بانخفاض مصاريف الفائدة.
وأدى ذلك إلى زيادة صافي الخسارة بنسبة 8% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الخسارة في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض تكلفة المبيعات بسبب انخفاض حجم المبيعات وانخفاض مصاريف الفائدة.
وبحسب البيان يعود سبب الانخفاض في صافي الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بشكل رئيسي إلى ارتفاع حجم المبيعات بنسبة 18% وانخفاض التكاليف الثابتة بنسبة 2% على الرغم من انخفاض متوسط أسعار البيع بنسبة 2%.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب ارتفاع صافي الخسارة في الربع الحالي مقارنة بنفس الربع من العام السابق بشكل أساسي إلى ضغط الهامش بنسبة 6%، بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام، والذي تم تعويضه جزئيًا بانخفاض مصاريف الفائدة.
وأدى ذلك إلى زيادة صافي الخسارة بنسبة 8% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الخسارة في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض تكلفة المبيعات بسبب انخفاض حجم المبيعات وانخفاض مصاريف الفائدة.
وبحسب البيان يعود سبب الانخفاض في صافي الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بشكل رئيسي إلى ارتفاع حجم المبيعات بنسبة 18% وانخفاض التكاليف الثابتة بنسبة 2% على الرغم من انخفاض متوسط أسعار البيع بنسبة 2%.