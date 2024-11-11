شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق جدوى ريت السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة جدوى للاستثمار توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق جدوى ريت السعودية للربع الثالث من عام 2024م.

وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي الأرباح الموزعة 37,301,957 ريال، فيما يبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 186,509,785.

وأضافت أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.20 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 1.69%.

وأفادت بأن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1445-12-24 الموافق 2024-06-30.

وأشارت إلى أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1446-05-17 الموافق 2024-11-19.

ونوهت بأن دفع التوزيعات خلال (20) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.