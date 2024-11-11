شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «الموارد» إلى 17.1 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وتحسنت نتائج قطاع الشركات بشكل كبير فقد ارتفع مجمل الدخل بواقع 13.28 مليون ونسبة 46%، بينما انخفض مجمل دخل قطاع الأفراد وقطاع الساعة نتيجة تغير سلوك المستهلك.

وشهد هذا الربع الإجازة الصيفية للمدارس بعد ان أصبحت الدراسة ثلاثة فصول مما جعل الظاغلب يستمتع بإجازته في واقت واحد وذلك أثر على العرض والطلب.

وتضمنت الأسباب عدم تمكن الشركة من التحكم بالعرض نتيجة المتطلبات من المشرع بأن تكون النسبة 30% من إجمالي عمالة الشركة لقطاع الأفراد حسب الأنظمة والتشريعات الصادرة، ما أدى إلى انخفاض أسعار تأجير الخدمات لهذا القطاع وساهم نسبيا في انخفاض معدلات التشغيل، هذا بالإضافة إلى تكلفة التوسعات في قطاع الساعة والوساطة ومن المتوقع انعكاس أثر تلك التوسعات بداية من الربع الرابع 2024م.

وشملت الأسباب: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية للربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 2.08 مليون ريال ونسبة 18%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة بعض المصاريف المتعلقة بزيادة عدد القوى العاملة، وزيادة مصاريف التسويق لمواجهة المنافسة المتزايدة في السوق.

وأوضحت أن رغم تحقيق مجمل دخل قياسي خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المقابل من العام السابق، إلا أن الربح الصافي تأثر بارتفاع مخصص خسائر الائتمان المتوقعة من الذمم المدينة التجارية للربع الثالث من العام الحالي بمبلغ 13 مليون ريال نتيجة تكوين مخصص إضافي لخسائر ائتمانية محددة، وهو مصروف ليس من المتوقع أن يكون متكرر وكذلك زيادة المخصص وفقاً لنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة تماشياً مع ارتفاع الذمم المدينة التجارية بشكل عام نتيجة ارتفاع إيرادات المجموعة.

وتضمنت الأسباب: ارتفاع الإيرادات الأخرى للربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 0.59 مليون ريال التي ترجع بشكل أساسي إلى ارتفاع الدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية نتيجة زيادة أعداد الموظفين السعوديين خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وانخفض صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع السابق بمقدار 6.13 مليون ريال ونسبة 26% ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى: ارتفاع مجمل الربح للربع الحالي مقارنة بالربع السابق من العام الحالي بمقدار 3.16 مليون ريال ونسبة 7%، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع إيرادات المجموعة للربع الحالي مقارنة بالربع السابق كما هو موضح أعلاه.

وشملت الأسباب: انخفاض المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية للربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع السابق بمبلغ 0.40 مليون ريال ونسبة 3%.

ومن ضمن الأسباب ارتفاع مخصص خسائر الائتمان المتوقعة من الذمم المدينة التجارية للربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع السابق بمبلغ 9.7 مليون ريال نتيجة تكوين مخصص إضافي لخسائر ائتمانية محددة، وهو مصروف ليس من المتوقع أن يكون متكرر وكذلك زيادة المخصص وفقاً لنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة تماشياً مع ارتفاع الذمم المدينة التجارية بشكل عام نتيجة ارتفاع إيرادات المجموعة.

وانخفض صافي الربح للأشهر التسعة من العام لحالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بمبلغ 0.80 مليون ريال بنسبة 1.18% ويرجع ذلك إلى: ارتفاع مجمل الربح للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بمبلغ 25.29 مليون ريال ونسبة 24%.

ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع إيرادات المجموعة للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق كما هو موضح أعلاه.

وتحسنت النتائج المالية لقطاع الشركات بشكل كبير فقد ارتفع مجمل الدخل بواقع 29.30 مليون ونسبة 38%، كما ارتفع مجمل دخل قطاع الأفراد بمبلغ 1.47 مليون ريال ونسبة 17%، بينما انخفض مجمل دخل قطاع الساعة نتيجة المنافسة الشديدة وتأثيرها على أسعار البيع ومعدلات التشغيل بسبب الإجازة الصيفية للمدارس ونسب العمالة المفروضة من المشرع، هذا بالإضافة إلى تكلفة التوسعات في قطاع الساعة والوساطة حيث تم افتتاح فروع في عدة مدن جديدة.

وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية للفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بمبلغ 6.64 مليون ريال ونسبة 20%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة بعض المصاريف المتعلقة بزيادة أعداد القوى العاملة، وزيادة مصاريف التسويق لمواجهة المنافسة المتزايدة في السوق. وزيادة أعداد الموظفين في الشركة التابعة، شركة سواعد للتوظيف والتي تعنى بإسناد السعوديين.

ورغم تحقيق مجمل دخل قياسي خلال الأشهر التسعة من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، إلا أن الربح الصافي تأثر بارتفاع مخصص خسائر الائتمان المتوقعة من الذمم المدينة التجارية خلال الفترة الحالية بمبلغ 19.56 مليون ريال نتيجة تكوين مخصص إضافي لخسائر ائتمانية محددة، وهو مصروف ليس من المتوقع أن يكون متكرر وكذلك زيادة المخصص وفقاً لنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة تماشياً مع ارتفاع الذمم المدينة التجارية بشكل عام نتيجة ارتفاع إيرادات المجموعة.

وشملت الأسباب: ارتفاع الإيرادات الأخرى للفترة الحالية مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق بمبلغ 2.06 مليون ريال ونسبة 66% وترجع بشكل أساسي إلى ارتفاع الدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية نتيجة زيادة أعداد الموظفين السعوديين خلال الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وزيادة المكاسب من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة الموارد للقوى البشرية في الربع الثالث من 2024 بنسبة 25.5% إلى 17.1 مليون ريال، مقارنة بـ22.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، ارتفع مجمل الربح للربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة ارتفاع إيرادات المجموعة للربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.وتحسنت نتائج قطاع الشركات بشكل كبير فقد ارتفع مجمل الدخل بواقع 13.28 مليون ونسبة 46%، بينما انخفض مجمل دخل قطاع الأفراد وقطاع الساعة نتيجة تغير سلوك المستهلك.وشهد هذا الربع الإجازة الصيفية للمدارس بعد ان أصبحت الدراسة ثلاثة فصول مما جعل الظاغلب يستمتع بإجازته في واقت واحد وذلك أثر على العرض والطلب.وتضمنت الأسباب عدم تمكن الشركة من التحكم بالعرض نتيجة المتطلبات من المشرع بأن تكون النسبة 30% من إجمالي عمالة الشركة لقطاع الأفراد حسب الأنظمة والتشريعات الصادرة، ما أدى إلى انخفاض أسعار تأجير الخدمات لهذا القطاع وساهم نسبيا في انخفاض معدلات التشغيل، هذا بالإضافة إلى تكلفة التوسعات في قطاع الساعة والوساطة ومن المتوقع انعكاس أثر تلك التوسعات بداية من الربع الرابع 2024م.وشملت الأسباب: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية للربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 2.08 مليون ريال ونسبة 18%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة بعض المصاريف المتعلقة بزيادة عدد القوى العاملة، وزيادة مصاريف التسويق لمواجهة المنافسة المتزايدة في السوق.وأوضحت أن رغم تحقيق مجمل دخل قياسي خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المقابل من العام السابق، إلا أن الربح الصافي تأثر بارتفاع مخصص خسائر الائتمان المتوقعة من الذمم المدينة التجارية للربع الثالث من العام الحالي بمبلغ 13 مليون ريال نتيجة تكوين مخصص إضافي لخسائر ائتمانية محددة، وهو مصروف ليس من المتوقع أن يكون متكرر وكذلك زيادة المخصص وفقاً لنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة تماشياً مع ارتفاع الذمم المدينة التجارية بشكل عام نتيجة ارتفاع إيرادات المجموعة.وتضمنت الأسباب: ارتفاع الإيرادات الأخرى للربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 0.59 مليون ريال التي ترجع بشكل أساسي إلى ارتفاع الدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية نتيجة زيادة أعداد الموظفين السعوديين خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.وانخفض صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع السابق بمقدار 6.13 مليون ريال ونسبة 26% ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى: ارتفاع مجمل الربح للربع الحالي مقارنة بالربع السابق من العام الحالي بمقدار 3.16 مليون ريال ونسبة 7%، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع إيرادات المجموعة للربع الحالي مقارنة بالربع السابق كما هو موضح أعلاه.وشملت الأسباب: انخفاض المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية للربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع السابق بمبلغ 0.40 مليون ريال ونسبة 3%.ومن ضمن الأسباب ارتفاع مخصص خسائر الائتمان المتوقعة من الذمم المدينة التجارية للربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع السابق بمبلغ 9.7 مليون ريال نتيجة تكوين مخصص إضافي لخسائر ائتمانية محددة، وهو مصروف ليس من المتوقع أن يكون متكرر وكذلك زيادة المخصص وفقاً لنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة تماشياً مع ارتفاع الذمم المدينة التجارية بشكل عام نتيجة ارتفاع إيرادات المجموعة.وانخفض صافي الربح للأشهر التسعة من العام لحالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بمبلغ 0.80 مليون ريال بنسبة 1.18% ويرجع ذلك إلى: ارتفاع مجمل الربح للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بمبلغ 25.29 مليون ريال ونسبة 24%.ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع إيرادات المجموعة للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق كما هو موضح أعلاه.وتحسنت النتائج المالية لقطاع الشركات بشكل كبير فقد ارتفع مجمل الدخل بواقع 29.30 مليون ونسبة 38%، كما ارتفع مجمل دخل قطاع الأفراد بمبلغ 1.47 مليون ريال ونسبة 17%، بينما انخفض مجمل دخل قطاع الساعة نتيجة المنافسة الشديدة وتأثيرها على أسعار البيع ومعدلات التشغيل بسبب الإجازة الصيفية للمدارس ونسب العمالة المفروضة من المشرع، هذا بالإضافة إلى تكلفة التوسعات في قطاع الساعة والوساطة حيث تم افتتاح فروع في عدة مدن جديدة.وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية للفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بمبلغ 6.64 مليون ريال ونسبة 20%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة بعض المصاريف المتعلقة بزيادة أعداد القوى العاملة، وزيادة مصاريف التسويق لمواجهة المنافسة المتزايدة في السوق. وزيادة أعداد الموظفين في الشركة التابعة، شركة سواعد للتوظيف والتي تعنى بإسناد السعوديين.ورغم تحقيق مجمل دخل قياسي خلال الأشهر التسعة من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، إلا أن الربح الصافي تأثر بارتفاع مخصص خسائر الائتمان المتوقعة من الذمم المدينة التجارية خلال الفترة الحالية بمبلغ 19.56 مليون ريال نتيجة تكوين مخصص إضافي لخسائر ائتمانية محددة، وهو مصروف ليس من المتوقع أن يكون متكرر وكذلك زيادة المخصص وفقاً لنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة تماشياً مع ارتفاع الذمم المدينة التجارية بشكل عام نتيجة ارتفاع إيرادات المجموعة.وشملت الأسباب: ارتفاع الإيرادات الأخرى للفترة الحالية مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق بمبلغ 2.06 مليون ريال ونسبة 66% وترجع بشكل أساسي إلى ارتفاع الدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية نتيجة زيادة أعداد الموظفين السعوديين خلال الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وزيادة المكاسب من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.