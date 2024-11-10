شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تواصل العملات المشفرة الارتفاع.. وما توقعات بيتكوين؟ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعد فترة وجيزة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية تحول سوق العملات المشفرة إلى حالة صاعدة وهو مما سمح لعملة البيتكوين بالوصول إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، وفق ما ذكر موقع إيه إن بي كريبتو.
ووفق ما ذكر محللون بأنها حققت أعلى مستوى تاريخي في 7 نوفمبر بقيمة سوقية تزيد عن 1.5 تريليون دولار.
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وترتفع الثقة حول عملة البيتكوين حيث قال محللون إنه تم إيداع أكثر من 57800 عملة بيتكوين على مدار الأيام القليلة الماضية لتبلغ قيمة هذه العملات المتراكمة أكثر من 4 مليارات دولار.
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استثمر المستثمرون مليارات الدولارات في صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين يومي الأربعاء والخميس وقد ساعدت هذه المنتجات في دعم البيتكوين وساعدت في دفعها.
ارتفعت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية إلى 77300 دولار بعد ظهر الجمعة بعد أيام فقط من تحقيقها لمستويات سعرية قياسية أخرى.
فوز ترامب والمشرعون المؤيدون للعملات المشفرة يعززون المشاعر
تبنى ترامب العملات المشفرة في دورة الانتخابات هذه وهو ما يمثل تراجعا عن انتقاداته السابقة لها ووعده بإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين.
كما تعهد باستبدال جاري جينسلر رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية الذي سعت الوكالة في عهده إلى فرض إجراءات صارمة ضد صناعة العملات المشفرة.
كما أدت هذه الانتخابات إلى وصول المزيد من المشرعين المؤيدين للعملات المشفرة إلى مناصبهم.
ووفقًا لبحث أجرته شركة "كوين بايس" "فاز بمجلس النواب بـ 263 مرشحًا مؤيدًا للعملات المشفرة مقابل 118 مرشحًا مناهضًا للعملات المشفرة وفاز في مجلس الشيوخ بـ 18 مرشحًا مؤيدًا للعملات المشفرة مقابل 12 مرشحًا مناهضًا للعملات المشفرة".
لماذا تواصل العملات المشفرة الارتفاع؟في الواقع، يبدو أن المستثمرين يظهرون ثقتهم في العملة وهو ما قد يدفع البيتكوين إلى الارتفاع أكثر في الأيام المقبلة وربما الوصول إلى مستوى قياسي بنهاية العام الجاري 2024.
ووفق ما ذكر محللون بأنها حققت أعلى مستوى تاريخي في 7 نوفمبر بقيمة سوقية تزيد عن 1.5 تريليون دولار.
اقرأ أيضاً: توقعات بتحقيق بيتكوين والعملات المشفرة طفرة كبيرة في عهد ترامب
وترتفع الثقة حول عملة البيتكوين حيث قال محللون إنه تم إيداع أكثر من 57800 عملة بيتكوين على مدار الأيام القليلة الماضية لتبلغ قيمة هذه العملات المتراكمة أكثر من 4 مليارات دولار.
بيتكوين تتجاوز التوقعاتتجاوزت عملة البيتكوين مستوى 77 ألف دولار لفترة وجيزة يوم الجمعة وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق بالنسبة للعملة المشفرة حيث كان ارتفاع سعرها مدفوعًا بفوز ترامب في الانتخابات ووعده بإدارة أكثر ودية تجاه العملات المشفرة.
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استثمر المستثمرون مليارات الدولارات في صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين يومي الأربعاء والخميس وقد ساعدت هذه المنتجات في دعم البيتكوين وساعدت في دفعها.
توقعات العملات المشفرة وبيتكوينأدى الارتفاع الأخير الذي شهدته عملة البيتكوين إلى ذهاب عدد متزايد من المحللين بإمكانية تجاوز سعرها 100 ألف دولار بحلول نهاية العام 2024.
ارتفعت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية إلى 77300 دولار بعد ظهر الجمعة بعد أيام فقط من تحقيقها لمستويات سعرية قياسية أخرى.
زيادة الطلب على العملات المشفرةمع قيام المستثمرين بضخ الأموال في البيتكوين فيمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على عملة البيتكوين مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع تمامًا كما حدث في وقت سابق من هذا العام.
فوز ترامب والمشرعون المؤيدون للعملات المشفرة يعززون المشاعر
تبنى ترامب العملات المشفرة في دورة الانتخابات هذه وهو ما يمثل تراجعا عن انتقاداته السابقة لها ووعده بإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين.
كما تعهد باستبدال جاري جينسلر رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية الذي سعت الوكالة في عهده إلى فرض إجراءات صارمة ضد صناعة العملات المشفرة.
كما أدت هذه الانتخابات إلى وصول المزيد من المشرعين المؤيدين للعملات المشفرة إلى مناصبهم.
ووفقًا لبحث أجرته شركة "كوين بايس" "فاز بمجلس النواب بـ 263 مرشحًا مؤيدًا للعملات المشفرة مقابل 118 مرشحًا مناهضًا للعملات المشفرة وفاز في مجلس الشيوخ بـ 18 مرشحًا مؤيدًا للعملات المشفرة مقابل 12 مرشحًا مناهضًا للعملات المشفرة".