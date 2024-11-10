شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا 0.2% اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، على انخفاض بنسبة 0.2%، عند 12103 نقطة، وبتداولات بلغت 6.099 مليار ريال.

وبحسب بيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 525.603 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.258 تريليون ريال. انخفاض أسهم 144 شركة انخفضت أسهم 144 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 82، من بين 243 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، أسمنت الرياض، وصادرات، ومياهنا، وسمو، ونسيج، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، البابطين، والجوف، وبرغراززير، ومهارة، وأنابيب الشرق، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.1%، عند 29248 نقطة، وبتداولات بلغت 81.175 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 7.270 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 62.101 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 47 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 31، من بين 100 شركة مدرجة في السوق الموازية.