شكرا لقرائتكم خبر عن «سينومي ريتيل» تتحول للربحية بـ19.3 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحولت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه "سينومي ريتيل" إلى الربحية في الربع الثالث من 2024 بـ19.3 مليون ريال، مقارنة بخسائر 202.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يرجع ذلك إلى: ارتفاع هامش مجمل الربح من 7.5% في الربع الثالث من 2023 إلى 10.6% في الربع الثالث من 2024 مما يرجع إلى انخفاض تكلفة الرواتب والإيجار، وانخفاض مخصص المخزون مع ارتفاع تكلفة المبيعات وارتفاع تكلفة التجارة الإلكترونية الناتج عن ارتفاع الطلب والمبيعات لمنتجات زارا وإنديتكس.
وتضمنت الأسباب: تراجع مصروفات البيع والمصروفات العامة والإدارية بنسبة 19.3٪ على أساس سنوي وصولًا إلى 93 مليون ريال في الربع الثالث من 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تركيز الشركة المستمر على تحسين التكلفة وإغلاق المتاجر.
وشملت الأسباب: زيادة الإيرادات التشغيلية الأخرى إلى 71 مليون ريال، نتيجة لبرنامج التخارج من العلامات التجارية غير الأساسية، والذي نتج عنه أرباح رأسمالية بمقدار 47 مليون ريال خلال الربع، إضافة إلى إيرادات أخرى ناتجة عن دعم نقدي من المراكز التجارية للافتتاحات الجديدة وإيرادات أخرى من الامتياز التجاري الفرعي للعلامات التجارية صاب واي وسينبون.
وتضمنت الأسباب: انخفاض صافي التكاليف التمويلية بنسبة 31.5٪ على أساس سنوي إلى 68 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 الناتج عن سداد مبلغ بقيمة 636 مليون ريال من التزامات البنوك خلال العام 2024، مما أدى إلى انخفاض إجمالي الدين بنسبة 25.4%.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يرجع ذلك إلى: ارتفاع هامش مجمل الربح من 7.5% في الربع الثالث من 2023 إلى 10.6% في الربع الثالث من 2024 مما يرجع إلى انخفاض تكلفة الرواتب والإيجار، وانخفاض مخصص المخزون مع ارتفاع تكلفة المبيعات وارتفاع تكلفة التجارة الإلكترونية الناتج عن ارتفاع الطلب والمبيعات لمنتجات زارا وإنديتكس.
وتضمنت الأسباب: تراجع مصروفات البيع والمصروفات العامة والإدارية بنسبة 19.3٪ على أساس سنوي وصولًا إلى 93 مليون ريال في الربع الثالث من 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تركيز الشركة المستمر على تحسين التكلفة وإغلاق المتاجر.
وشملت الأسباب: زيادة الإيرادات التشغيلية الأخرى إلى 71 مليون ريال، نتيجة لبرنامج التخارج من العلامات التجارية غير الأساسية، والذي نتج عنه أرباح رأسمالية بمقدار 47 مليون ريال خلال الربع، إضافة إلى إيرادات أخرى ناتجة عن دعم نقدي من المراكز التجارية للافتتاحات الجديدة وإيرادات أخرى من الامتياز التجاري الفرعي للعلامات التجارية صاب واي وسينبون.
وتضمنت الأسباب: انخفاض صافي التكاليف التمويلية بنسبة 31.5٪ على أساس سنوي إلى 68 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 الناتج عن سداد مبلغ بقيمة 636 مليون ريال من التزامات البنوك خلال العام 2024، مما أدى إلى انخفاض إجمالي الدين بنسبة 25.4%.