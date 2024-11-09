أمانة منطقة نجران تُشارك في معرض “سيتي سكيب”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_نجران

تُشارك أمانة منطقة نجران بجناح في المعرض العالمي “سيتي سكيب” الذي يقام في ملهم، خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر الجاري.

وأوضحت الأمانة أن مشاركتها في المعرض تهدف إلى عرض مشاريعها وفرصها الاستثمارية، إضافة لعرض الإرث التاريخي للمنطقة وحاضرها المزدهر ومستقبلها الواعد، التي ستسهم في اطلاع المستثمرين والمهتمين عن قرب بما تحتويه منطقة نجران من تنوع تاريخي وتراثي وجغرافي واستثماري, حيث إن هذه العوامل المحفزة ستسهم في نجاح الاستثمارات المختلفة في المنطقة.

وأشارت أمانة نجران إلى سعيها الدائم لتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والترفيهية في المنطقة من خلال تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، وطرح المشاريع والمبادرات الاستثمارية الريادية والنموذجية وذلك بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة، ورفع معدلات التنمية وجودة الحياة، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

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