شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. تراجع سعر الذهب وعيار 21 يسجل 3787 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم الجمعة 8-11-2024 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة، بحوالي 13 جنيها، ليسجل الذهب عيار 21 إلى 3787 جنيهًا، وذلك عقب تراجع سعر أوقية الذهب لمستويات 2688 دولارًا، وإعلان الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن طرح عدد محدود من الوحدات الصناعية الشاغرة كاملة التجهيزات بمجمع المحلة الكبرى الخرساني بمحافظة الغربية.

سعر الذهب فى مصر يتراجع 13 جنيهًا وعيار 21 يسجل 3787 جنيه

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة، بحوالي 13 جنيها، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3787 جنيه، وذلك عقب تراجع سعر أوقية الذهب لمستويات 2688 دولارًا، وبلغ سعر عيار 24 حوالي 4328 جنيهًا، وعيار 18 سجل 3246 جنيها، والجنيه الذهب 30296 جنيها.

تتجه أسعار الذهب إلى تسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي وذلك بعد الانخفاض الذي يسجله اليوم الجمعة، في ظل تقييم الأسواق لتأثير رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة وتداعيات ذلك على مستقبل أسعار الفائدة، بعد أن قام البنك الفيدرالي يوم أمس بخفض أسعار الفائدة، وفق جولد بيليون.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.7% ليسجل أدنى مستوى عند 2680 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2704 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2688 دولار للأونصة.



إعلان طرح وحدات للبيع بالمحل الكبرى

طرح وحدات صناعية كاملة التجهيزات بمجمع المحلة الكبرى الخرسانى بالغربية

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن طرح عدد محدود من الوحدات الصناعية الشاغرة كاملة التجهيزات بمجمع المحلة الكبرى الخرساني بمحافظة الغربية.

قالت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه من المقرر فتح سحب وتقديم كراسة الشروط مستوفاة كافة الاشتراطات والمستندات اعتبارًا من 9 نوفمبر وحتى 21 نوفمبر المقبل، وسيتم طرح كراسات الشروط للبيع من خلال فرع الهيئة بالمحلة الكبرى وكذلك مقر الهيئة بالتجمع الخامس.

وأضاف أن أنشطة الوحدات المطروحة تشمل أنشطة هندسية وغزل ونسيج، وتبلغ مساحة الوحدة 48 متر مربع، حيث يمتاز مجمع المحلة الكبرى بالغربية بجاهزية الخدمات والمرافق (جاهزة على تركيب عدادات الكهرباء والمياه)، مؤكدة أن الأولوية في هذا الطرح لتوسعات المشروعات القائمة داخل المجمع والتي أثبتت جديتها.

وذكرت ناهد يوسف، أن هناك تيسيرات إجرائية كبيرة أيضًا في استخراج التراخيص الصناعية للوحدات طبقًا لتوجيهات الفريق كامل الوزير في هذا الشأن، فضلًا عن إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط لتكون 300 جنيه فقط.

شركة دراجون الإماراتية: نتطلع لزيادة استثماراتنا فى اكتشاف البترول بمصر

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل الأماراتية، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والشركة الإماراتية للتعاون في مجال استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في إدارة الخزانات البترولية بمناطق عمل الشركة بخليج السويس بما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج البترولي والاستدامة.

وأشاد كريم بدوي، بمبادرات الشركة لدعم وزيادة الاستثمار في توظيف التكنولوجيا الحديثة في المواقع البترولية بمناطق الامتياز التابعة لها، واستثمار الخبرات التي تملكها دراجون أويل في مجال تنمية الحقول، وتعظيم الاستفادة من التسهيلات والبنية التحتية المتاحة بمنطقة خليج السويس البترولية، بما يدعم فرص زيادة الإنتاج وإطلاق الإمكانات في تلك المناطق.

من جانبه، قال الجروان، إن الشركة تتطلع لزيادة أنشطتها خلال الفترة القادمة في مصر وخاصة بمنطقة خليج السويس، وتأمل في الحصول على مناطق استكشاف جديدة بالمنطقة ذاتها.