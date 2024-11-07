الاقتصاد

الذهب يقترب من أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اقتربت أسعار الذهب اليوم، من أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، وذلك مع ارتفاع الدولار بعد فوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % ليصل إلى 2656.34 دولارًا للأوقية (الأونصة).

وشهدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة انخفاضًا بنسبة 0.5 % لتصل إلى 2663.60 دولارًا.

وسجلت المعادن النفيسة الأخرى انخفاضًا، حيث بلغت نسبة انخفاض الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % لتصل إلى 31.03 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3 % ليصل إلى 983.73 دولارًا، وهبط البلاديوم 0.7 % ليصل إلى 1028.25 دولارًا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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