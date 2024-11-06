شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «كهرباء السعودية» إلى 6.89 مليار ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح الشركة السعودية للكهرباء في الربع الثالث من 2024 بنسبة 18% إلى 6.89 مليار ريال، مقارنة بـ5.84 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية يعود الارتفاع في صافي الربح إلى الارتفاع في الإيراد المطلوب المعترف به خلال الربع الحالي الذي يعزى إلى ارتفاع العائد التنظيمي ونمو قاعدة الأصول المنظمة.

وتضمنت الأسباب: ارتفاع إيرادات انتاج الطاقة الكهربائية واستمرار نمو قاعدة المشتركين، إضافة إلى إيرادات جديدة تخص تطوير مشاريع إنشاء محطات وخطوط نقل لصالح عملاء الشركة.

وشملت الأسباب: تأثر الربع المماثل من العام السابق بتسجيل مصروف غير متكرر أدى إلى انخفاض بند صافي الإيرادات و المصروفات الأخرى.

وقابل ما سبق جزئياً ارتفاع المصاريف التشغيلية نتيجة لنمو الأعمال وزيادة الأصول التشغيلية وارتفاع الأحمال، وارتفاع مخصص الذمم المدينة لمستهلكي الكهرباء.

ويعود الارتفاع في صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى الارتفاع في الإيرادات التشغيلية.

وبحسب البيان يعود الارتفاع في صافي الربح للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى: الارتفاع في الإيراد المطلوب المعترف به خلال الفترة الحالي والذي يعزى إلى ارتفاع العائد التنظيمي ونمو قاعدة الأصول المنظمة.

وتضمنت الأسباب: ارتفاع إيرادات إنتاج الطاقة الكهربائية واستمرار نمو قاعدة المشتركين، وانخفاض الأعباء التمويلية، وإيرادات جديدة تخص تطوير مشاريع إنشاء محطات وخطوط نقل لصالح عملاء الشركة.

وشملت الأسباب: ارتفاع الإيرادات الأخرى نتيجة بند غير متكرر يعود إلى تسوية مع أحد الموردين، وتأثر الفترة المماثلة من العام السابق بتسجيل مصروف غير متكرر أدى إلى انخفاض بند صافي الإيرادات والمصروفات الأخرى.

وقابل ما سبق جزئياً ارتفاع المصاريف التشغيلية نتيجة لنمو الأعمال وزيادة الأصول التشغيلية وارتفاع الأحمال، وارتفاع مخصص الذمم المدينة لمستهلكي الكهرباء.