شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «الخدمات الأرضية» إلى 81.67 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، حققت الشركة ارتفاعا في صافي الربح نتيجة الارتفاع في الإيرادات بمقدار 21.9 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وبالرغم من الزيادة في الإيرادات بمقدار 21.9 مليون ريال ما نسبته 3.4% إلا أن تكلفة الإيرادات ارتفعت بأقل من 1% مما انعكس إيجابا على إجمالي الربح بمقدار 21.5 مليون ريال ما نسبته 18% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة لمبادرات الشركة التي تم العمل بها لرفع الإنتاجية والترشيد في المصاريف.

إضافة إلى ذلك، ارتفعت تكلفة المصاريف الإدارية بمقدار 6.9 مليون ريال ما نسبته 11%، وارتفعت خسارة الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى بمقدار 13.2 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، كما ارتفعت الإيرادات الأخرى بمقدار 9 ملايين ريال ما نسبته 79.5%.

وسجلت الشركة ارتفاعا في صافي الربح نسبته 4.1% بزيادة قدرها 3.2 مليون ريال، وبلغ صافي الربح 81.7 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بصافي ربح قدره 78.4 مليون ريال مقارنة بالربع السابق.

وبالرغم من الانخفاض في الإيرادات بمقدار 17.9 مليون ريال ما نسبته 2.6% إلا أن تكلفة الإيرادات انخفضت بمقدار 14.9 مليون ريال ما نسبته 2.8% مقارنة بالربع السابق. كما ارتفعت الإيرادات الأخرى بمقدار 8.6 مليون ريال ما نسبته 71.3% مقارنة بالربع السابق.

إضافة الى ذلك، ارتفعت التكاليف الإدارية بمقدار 5.2 مليون ريال ما نسبته 8.1%، وانخفضت خسارة الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى بمقدار 1.5 مليون ريال ما نسبته 7.7% مقارنة بالربع السابق.

وحققت الشركة ارتفاعا في صافي الربح نسبته 54.3% بزيادة قدرها 81.4 مليون ريال لتسجل الشركة صافي ربح قدره 231.3 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة بصافي ربح 149.9 مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام السابق.

ويعود السبب الرئيسي لزيادة الأرباح إلى الارتفاع في الإيرادات بمقدار 171.3 مليون ريال سعودي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

إضافة إلى ذلك، يعود الأثر الإيجابي على نتائج الشركة إلى الزيادة في الأرباح الأخرى بمقدار 26.5 مليون ريال ما نسبته 100% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل بمقدار 17.4 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بالرغم من الارتفاع في خسارة انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى بمقدار 38.2 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح الشركة السعودية للخدمات الأرضية في الربع الثالث من 2024 بنسبة 36.4% إلى 81.67 مليون ريال، مقارنة بـ59.87 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، حققت الشركة ارتفاعا في صافي الربح نتيجة الارتفاع في الإيرادات بمقدار 21.9 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.وبالرغم من الزيادة في الإيرادات بمقدار 21.9 مليون ريال ما نسبته 3.4% إلا أن تكلفة الإيرادات ارتفعت بأقل من 1% مما انعكس إيجابا على إجمالي الربح بمقدار 21.5 مليون ريال ما نسبته 18% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة لمبادرات الشركة التي تم العمل بها لرفع الإنتاجية والترشيد في المصاريف.إضافة إلى ذلك، ارتفعت تكلفة المصاريف الإدارية بمقدار 6.9 مليون ريال ما نسبته 11%، وارتفعت خسارة الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى بمقدار 13.2 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، كما ارتفعت الإيرادات الأخرى بمقدار 9 ملايين ريال ما نسبته 79.5%.وسجلت الشركة ارتفاعا في صافي الربح نسبته 4.1% بزيادة قدرها 3.2 مليون ريال، وبلغ صافي الربح 81.7 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بصافي ربح قدره 78.4 مليون ريال مقارنة بالربع السابق.وبالرغم من الانخفاض في الإيرادات بمقدار 17.9 مليون ريال ما نسبته 2.6% إلا أن تكلفة الإيرادات انخفضت بمقدار 14.9 مليون ريال ما نسبته 2.8% مقارنة بالربع السابق. كما ارتفعت الإيرادات الأخرى بمقدار 8.6 مليون ريال ما نسبته 71.3% مقارنة بالربع السابق.إضافة الى ذلك، ارتفعت التكاليف الإدارية بمقدار 5.2 مليون ريال ما نسبته 8.1%، وانخفضت خسارة الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى بمقدار 1.5 مليون ريال ما نسبته 7.7% مقارنة بالربع السابق.وحققت الشركة ارتفاعا في صافي الربح نسبته 54.3% بزيادة قدرها 81.4 مليون ريال لتسجل الشركة صافي ربح قدره 231.3 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة بصافي ربح 149.9 مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام السابق.ويعود السبب الرئيسي لزيادة الأرباح إلى الارتفاع في الإيرادات بمقدار 171.3 مليون ريال سعودي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.إضافة إلى ذلك، يعود الأثر الإيجابي على نتائج الشركة إلى الزيادة في الأرباح الأخرى بمقدار 26.5 مليون ريال ما نسبته 100% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل بمقدار 17.4 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بالرغم من الارتفاع في خسارة انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى بمقدار 38.2 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.