شكرا لقرائتكم خبر عن "أميك": مبيعات المركبات فى الـ 8 أشهر الأولى من 2023 بلغ 51,167 مركبة والان مع تفاصيل الخبر

أوضح التقرير الصادر عن "أميك " مجلس معلومات سوق السيارات أن إجمالى مبيعات المركبات فى الـ 8 أشهر الأولى من 2023 بلغ 51,167 مركبة، بعد أن كانت قد حققت في العام الماضى إجمالي 148,461 مركبة، وانخفضت مبيعات السيارات الملاكي من 110,212 سيارة خلال أول 8 أشهر من عام 2022، لتسجل عدد 38,030 سيارة خلال نفس الفترة من العام الحالي، وذلك بنسبة تراجع بلغت 65 %.

أما الأوتوبيسات فتراجعت مبيعاتها إلى 5,043 أوتوبيساً هذا العام، مقارنةً بعدد 11,395 أوتوبيس فى العام الماضي، بفارق بلغت نسبته 55.7%، لتسجل الشاحنات النسبة الأسوأ فى الانخفاض والتلى بلغت 70%، حيث حققت فى العام الجارى عدد 8,094 شاحنة، مقابل 26,854 شاحنة خلال 2022.