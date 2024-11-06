الاقتصاد

"أميك": مبيعات المركبات فى الـ 8 أشهر الأولى من 2023 بلغ 51,167 مركبة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أماني سمير

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 01:00 ص

أوضح التقرير الصادر عن "أميك " مجلس معلومات سوق السيارات أن إجمالى مبيعات المركبات فى الـ 8 أشهر الأولى من 2023 بلغ 51,167 مركبة، بعد أن كانت قد حققت في العام الماضى إجمالي 148,461 مركبة، وانخفضت مبيعات السيارات الملاكي من 110,212 سيارة خلال أول 8 أشهر من عام 2022، لتسجل عدد 38,030 سيارة خلال نفس الفترة من العام الحالي، وذلك بنسبة تراجع بلغت 65 %.

أما الأوتوبيسات فتراجعت مبيعاتها إلى 5,043 أوتوبيساً هذا العام، مقارنةً بعدد 11,395 أوتوبيس فى العام الماضي، بفارق بلغت نسبته 55.7%، لتسجل الشاحنات النسبة الأسوأ فى الانخفاض والتلى بلغت 70%، حيث حققت فى العام الجارى عدد 8,094 شاحنة، مقابل 26,854 شاحنة خلال 2022.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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