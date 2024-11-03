شكرا لقرائتكم خبر عن «سيسكو القابضة» تتكبد خسائر 9.4 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحولت شركة البنى التحتية المستدامة القابضة "سيسكو القابضة" إلى الخسارة بـ9.4 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 مقابل أرباح بـ23.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود تسجيل الخسارة إلى: زيادة في الإهلاك، وتكاليف التشغيل في قطاع الموانئ الدولية، بالإضافة إلى ارتفاع الرسوم المالية نتيجة زيادة معدلات الدين والاقتراض.
وتضمنت الأسباب: انخفاض في حصة الأرباح من شركة جرين دوم القابضة، إحدى الشركات الزميلة المحتسبة بحقوق الملكية، نتيجة خسارة غير مكررة لمرة واحدة بقيمة 8 ملايين ريال، إضافة إلى مخصص لمرة واحدة للزكاة بمبلغ 17.4 مليون ريال عن العامين الماليين 2021 و2022، ومخصص إضافي للزكاة بمبلغ 8 ملايين ريال عن العام المالي 2023.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح للربع الثالث بنسبة -189.4٪ مقارنة بالربع الثاني إلى: مخصص لمرة واحدة للزكاة بمبلغ 17.4 مليون ريال عن العامين الماليين 2021 و2022، ومخصص إضافي للزكاة بمبلغ 8 ملايين ريال عن العام المالي 2023، وخسارة غير مكررة لمرة واحدة في شركة جرين دوم القابضة، إحدى الشركات الزميلة المحتسبة بحقوق الملكية، بقيمة 8 ملايين ريال.
وتضمنت الأسباب: زيادة في تكاليف التشغيل في قطاع الموانئ الدولية.
وسجلت الشركة صافي خسارة لفترة الأشهر التسعة المنتهية في الربع الثالث من السنة المالية 2024، مقارنة بصافي ربح بلغ 64.4 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
ويعود سبب الانخفاض بنسبة 131.2٪ في صافي الربح إلى: زيادة في الإهلاك، وتكاليف التشغيل في قطاع الموانئ الدولية، وارتفاع الرسوم المالية نتيجة زيادة معدلات الدين والاقتراض، مما أثر سلباً على صافي الربح خلال الفترة.
وتضمنت الأسباب: مخصص لمرة واحدة للزكاة بمبلغ 17.4 مليون ريال عن العامين الماليين 2021 و2022، ومخصص إضافي للزكاة بمبلغ 8 ملايين ريال عن العام المالي 2023.
ويعزى الانخفاض في حصة الأرباح من الشركات المستثمر فيها بشكل رئيسي إلى صافي خسارة غير مكررة لمرة واحدة بقيمة 59.2 مليون ريال في شركة توزيع (حصة سيسكو القابضة 29.6 مليون ريال) ناتجة عن مخصص لمرة واحدة للتكاليف الإضافية في ثلاثة مشاريع EPC (الهندسة والمشتريات وأعمال الإنشاء). بالإضافة إلى خسارة إجمالية غير مكررة لمرة واحدة في شركة جرين دوم القابضة، إحدى الشركات الزميلة المحتسبة بحقوق الملكية، بقيمة 12 مليون ريال، لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود تسجيل الخسارة إلى: زيادة في الإهلاك، وتكاليف التشغيل في قطاع الموانئ الدولية، بالإضافة إلى ارتفاع الرسوم المالية نتيجة زيادة معدلات الدين والاقتراض.
وتضمنت الأسباب: انخفاض في حصة الأرباح من شركة جرين دوم القابضة، إحدى الشركات الزميلة المحتسبة بحقوق الملكية، نتيجة خسارة غير مكررة لمرة واحدة بقيمة 8 ملايين ريال، إضافة إلى مخصص لمرة واحدة للزكاة بمبلغ 17.4 مليون ريال عن العامين الماليين 2021 و2022، ومخصص إضافي للزكاة بمبلغ 8 ملايين ريال عن العام المالي 2023.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح للربع الثالث بنسبة -189.4٪ مقارنة بالربع الثاني إلى: مخصص لمرة واحدة للزكاة بمبلغ 17.4 مليون ريال عن العامين الماليين 2021 و2022، ومخصص إضافي للزكاة بمبلغ 8 ملايين ريال عن العام المالي 2023، وخسارة غير مكررة لمرة واحدة في شركة جرين دوم القابضة، إحدى الشركات الزميلة المحتسبة بحقوق الملكية، بقيمة 8 ملايين ريال.
وتضمنت الأسباب: زيادة في تكاليف التشغيل في قطاع الموانئ الدولية.
وسجلت الشركة صافي خسارة لفترة الأشهر التسعة المنتهية في الربع الثالث من السنة المالية 2024، مقارنة بصافي ربح بلغ 64.4 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
ويعود سبب الانخفاض بنسبة 131.2٪ في صافي الربح إلى: زيادة في الإهلاك، وتكاليف التشغيل في قطاع الموانئ الدولية، وارتفاع الرسوم المالية نتيجة زيادة معدلات الدين والاقتراض، مما أثر سلباً على صافي الربح خلال الفترة.
وتضمنت الأسباب: مخصص لمرة واحدة للزكاة بمبلغ 17.4 مليون ريال عن العامين الماليين 2021 و2022، ومخصص إضافي للزكاة بمبلغ 8 ملايين ريال عن العام المالي 2023.
ويعزى الانخفاض في حصة الأرباح من الشركات المستثمر فيها بشكل رئيسي إلى صافي خسارة غير مكررة لمرة واحدة بقيمة 59.2 مليون ريال في شركة توزيع (حصة سيسكو القابضة 29.6 مليون ريال) ناتجة عن مخصص لمرة واحدة للتكاليف الإضافية في ثلاثة مشاريع EPC (الهندسة والمشتريات وأعمال الإنشاء). بالإضافة إلى خسارة إجمالية غير مكررة لمرة واحدة في شركة جرين دوم القابضة، إحدى الشركات الزميلة المحتسبة بحقوق الملكية، بقيمة 12 مليون ريال، لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.