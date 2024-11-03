شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «كوارا للتمويل» إلى 9.34 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

ويعود الانخفاض في صافي الربح في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض الإيرادات بسبب انخفاض عائد المحفظة.

ووفقا للبيان يعود الانخفاض في الأرباح خلال الفترة الحالية (9 أشهر)، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إلى زيادة في عمليات الشطب وانخفاض المبالغ المستردة خلال الفترة. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة كوارا للتمويل في الربع الثالث من 2024 بنسبة 53.9% إلى 9.340 مليون ريال، مقابل 20.265 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود الانخفاض في الأرباح إلى زيادة رسوم الاقتراض وانخفاض عمليات الشطب المستردة.ويعود الانخفاض في صافي الربح في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض الإيرادات بسبب انخفاض عائد المحفظة.ووفقا للبيان يعود الانخفاض في الأرباح خلال الفترة الحالية (9 أشهر)، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إلى زيادة في عمليات الشطب وانخفاض المبالغ المستردة خلال الفترة.