شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بارتفاع الطلب العالمي على النفط الربع الرابع 2024 ليصل 105.6 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

تشير التقديرات إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثالث من عام 2024 ليصل إلى نحو 104.8 مليون برميل يوم، أي بنسبة زيادة تبلغ حوالي 1.2% مقارنة بمستويات الربع الثاني وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية لمنظمة "أوابك ".

وتابع التقرير، حيث ارتفع طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 1% ليصل إلى حوالي 46.3 مليون برميل يوم، كما ارتفع طلب دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 1.2% ليصل إلى نحو 58.5 مليون برميل يوم.

وأشار التقرير ،إلى أنه يتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الرابع من عام 2024 ليصل إلى نحو 105.6 مليون برميل يوميا، حيث يتوقع ارتفاع طلب دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 870 ألف برميل يوميا ليصل إلى نحو 59.4 مليون برميل يوميا، في حين يتوقع انخفاض طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 70 ألف برميل يوميا ليصل إلى 46.2 مليون برميل يوميا.