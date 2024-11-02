شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. البورصة المصرية تسجل 12.3 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت البورصة المصرية مكاسب سوقية بلغت 12.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليصل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة إلى 2.208 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 0.6%.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.34%، محققًا 30658 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 2.09% ليصل إلى 8029.10 نقطة.

وسجل مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نموًا بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 11224.93 نقطة.

وارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 362.8 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 6.365 مليارات ورقة مُنَفّذَة على 551 ألف عملية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.