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شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة لندن.. انخفاض الأسهم البريطانية والجنيه الإسترليني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملات اليوم على انخفاض.
وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - تراجعًا بنسبة 0.61 %، ما يعادل 49.53 نقطة، ليصل عند مستوى 8110.10 نقاط.
وانخفضَ الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.60% ليتداول عند 1.2880 دولار.
فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.72% إلى 1.1847 يورو.
وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - تراجعًا بنسبة 0.61 %، ما يعادل 49.53 نقطة، ليصل عند مستوى 8110.10 نقاط.
الجنيه الإسترلينيسجل الجنيه الإسترليني تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي, والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".
وانخفضَ الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.60% ليتداول عند 1.2880 دولار.
فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.72% إلى 1.1847 يورو.