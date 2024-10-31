شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة لندن.. انخفاض الأسهم البريطانية والجنيه الإسترليني والان نبدء بالتفاصيل

الجنيه الإسترليني

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملات اليوم على انخفاض.وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - تراجعًا بنسبة 0.61 %، ما يعادل 49.53 نقطة، ليصل عند مستوى 8110.10 نقاط.سجل الجنيه الإسترليني تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي, والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".وانخفضَ الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.60% ليتداول عند 1.2880 دولار.فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.72% إلى 1.1847 يورو.