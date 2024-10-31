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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أسعار النفط تواصل الارتفاع مع تراجع المخزون الأمريكي.. وخام برنت يسجل 73 دولارًا للبرميل والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط خلال تعاملات الخميس، لليوم الثاني على التوالي، بعد إعلان تراجع مخزون النفط الأمريكي خلال الأسبوع الماضي.
وارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي في بداية تعاملات اليوم بنسبة 2% إلى نحو 73 دولارًا للبرميل, كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي إلى أكثر من 69 دولارًا للبرميل.
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