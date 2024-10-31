الذهب يواصل التحليق لمستويات غير مسبوقة ويتجه لأفضل أداء في 7 أشهر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

ارتفعت أسعار الذهب لمستوى قياسي جديد اليوم الخميس وتتجه لتسجيل أفضل أداء شهري في 7 أشهر على خلفية الإقبال على الملاذ الآمن قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فيما يترقب المستثمرون تقريرا للتضخم في الولايات المتحدة بحثا عن مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة.

المعدن الأصفر استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2786 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2790 دولار في وقت سابق من الجلسة. وقفزت الأسعار بستة في المئة خلال الشهر الجاري، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 2797 دولار وفقا لـ “الاقتصادية”.

الانتخابات الأمريكية المقررة في 5 نوفمبر دخلت مرحلتها النهائية الحاسمة، وتشير استطلاعات الرأي إلى احتدام التنافس بين الرئيس الأمريكي السابق الجمهوري دونالد ترمب ونائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس، ويترقب المستثمرون بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسية المقرر صدورها في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.

كما يترقبون بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، وتقرير الوظائف الذي سيصدر غدا الجمعة، ووفقا لأداة فيد ووتش، يتوقع المتداولون بنسبة 96 % أن يقوم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل ربع نقطة مئوية الأسبوع المقبل.

عادة ما ينظر للسبائك على أنها استثمار آمن خلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، وتزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.3 % إلى 33.6 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1008 دولار، وتراجع البلاديوم 0.6 % إلى 1141 دولار، وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل مكاسب شهرية.

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