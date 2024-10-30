شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يرتفع إلى 293.75 ريال والان نبدء بالتفاصيل

سعر جرام الذهب اليوم في السعودية

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

أسعار الذهب اليوم

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار الذهب في السعودية، ارتفاعها، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء في السعودية، 335.75 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء في السعودية، 307.75 ريال.وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في السعودية، 293.75 ريال.وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في السعودية، 251.75 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء في السعودية، 195.75 ريال.وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأربعاء في السعودية، إلى 167.75 ريال.وسجل سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء في السعودية، 10440.75 ريال.وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في السعودية، 2349.75 ريال.وارتفعت أسعار الذهب عالميا إلى أعلى مستوى على الإطلاق اليوم، مع إقبال المستثمرين على الذهب بوصفه ملاذًا آمنًا قبل أقل من أسبوع على انتخابات الرئاسة الأمريكية، بينما يترقبون بيانات اقتصادية للحصول على مؤشرات بشأن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 %، ليصل إلى 2783.72 دولار للأوقية بحلول الساعة 0545 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2783.96 دولار في وقت سابق من الجلسة، فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 %، لتصل إلى 2795.60 دولار.وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 %، لتصل إلى 34.25 دولار للأوقية، بينما نزل البلاديوم أكثر من 2% إلى 1197.75 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين بـ 0.3 % مسجلاً 1048.85 دولار.