مختص: “شيبارة” وجهة سياحية فاخرة تضع المملكة على خريطة السياحة العالمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Oplus_131072

كشف أحمد درويش كبير الإداريين في شركة البحر الأحمر الدولية، عن مزايا منتجع شيبارة.

وقال في تصريحات للإخبارية، إن منتجع «شيبارة» وجهة سياحية فاخرة تتناغم مع البيئة والطبيعة، وتصاميمها الفريدة.

وذكر أن المنتجعات تضع المملكة على خريطة السياحة العالمية، ولتكون السياحة أحد الروافد الرئيسية لاقتصاد المملكة كجزء من تنويع الاقتصاد في رؤية المملكة 2030.

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