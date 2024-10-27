شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات: ضخ 1.9 مليار جنيه لتمويل مشروعات أسوان والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جهاز تنمية المشروعات أنه تم ضخ 1.9 مليار جنيه في محافظة أسوان خلال الفترة من 1/7/2014-30/9/2024 مولت نحو 80 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر ووفرت نحو 109 ألف فرص عمل، ومن بين تلك التمويلات 160 مليون جنيه منح لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب في المحافظة وفرت حوالي 1.8 مليون يومية عمل للعمالة غير المنتظمة

وأضاف الجهاز، أنه قام باستخراج الجهاز خلال ذات صله الفترة 4774 رخصة لمشروعات جديدة و206 رخصة لتوفيق الأوضاع بجانب العديد من الخدمات الفنية والتسويقية وغير المالية التي أتاحها جهاز تنمية المشروعات في أسوان.

واستقبل اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والوفد المرافق له، في زيارة أجراها رحمي لمحافظة أسوان حيث عقد الجانبان لقاء ناقشا خلاله موقف المشروعات التنموية التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع المحافظة وأوجه التعاون المستقبلية خاصة فيما يتعلق بتفعيل الأنشطة التنموية الخاصة بالمبادرة الرئاسية "بداية" ودعم المشروعات الإنتاجية لخلق المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.



وفي هذا الإطار شهد اللواء إسماعيل كمال و باسل رحمي توقيع عقد بين الجهاز وجمعية تنمية المجتمع المحلي بأم شلباية بإجمالي قدره 5 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر الجديدة والقائمة (مشروع المبادرة للتمويل متناهي الصغر بمحافظة أسوان (5)) وذلك ضمن اتفاقية البنك الدولي بهدف تمويل حوالي 500 مشروع بالمحافظة.



وقد قامت بالتوقيع من جانب الجهاز نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر وذلك بحضور الدكتور عمرو لاشين نائب محافظ أسوان ولفيف من مسئولي الجهاز والمحافظة.



كما قام كل من محافظ أسوان والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بتسليم عدد من السيدات ماكينات تفصيل ملابس متخصصة لمساعدتهن على بدء مشروعاتهن الجديدة والتوسع في مشروعاتهن القائمة وذلك بعد حصولهن على دورات تدريبية لتطوير مهاراتهن في مجال الخياطة والتطريز وذلك في إطار مشروع المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية التجمعات المنتجة" والذي ينفذه جهاز تنمية المشروعات في عدد من المحافظات بتمويل من الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي.

وأكد رئيس جهاز تنمية المشروعات على أن الجهاز يتبنى تنفيذ استراتيجية وطنية ترعاها الدولة للنهوض بالمشروعات متناهية الصغر والتوسع في تمويلها لتشجيع المواطنين على التشغيل الذاتي وإقامة المشروعات الإنتاجية ومن ثم الحد من انتشار البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجا بهدف تحسين مستوياتهم الاقتصادية، مشيرا إلى أن تلك الاستراتيجية يتم تنفيذ عدد كبير من برامجها التنموية بالتعاون مع الشركاء الدوليين من جهة، والجهات الحكومية والجمعيات الأهلية والتنموية من جهة أخرى.

من جهته أشاد اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالتعاون الوثيق مع جهاز تنمية المشروعات في مجال دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة، مثمنا إسهامات الجهاز في تهيئة المناخ العام المشجع للاستثمار وإقامة المشروعات من خلال باقة من البرامج التنموية. وأكد المحافظ على استمرار التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات للعمل على تطوير المشروعات التي تتمتع بميزة تنافسية في الأسواق المحلية والدولية خاصة المشروعات اليدوية بالتجمعات الإنتاجية والحرفية، وذلك من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية والتنموية المختلفة ومنها الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية التي تم الاتفاق معها على توفير عدد من ماكينات الخياطة للمستفيدات من المشروع بمحافظة اسوان لمساعدتهن على تطوير مشروعاتهن وتنمية سلاسل القيمة للحرف التي يستهدفها المشروع، وتحسين قدراتهن وتنمية التجمعات المنتجة وذلك بعد تدريبهن وأضاف أن المحافظة تتعاون مع كافة الجهات المعنية للعمل على إتاحة وتقديم مختلف الخدمات اللازمة لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لضمان فرص نجاحها واستمراريتها.