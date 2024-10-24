شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. ارتفاع في البنوك والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، داخل البنوك المصرية.
سعر الدولار في البنك المركزيسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك المركزي المصري، 48.67 جنيه للشراء، و48.81 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهليوبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك الأهلي المصري، 48.71 جنيه للشراء، و48.81 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصروارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك مصر، إلى 48.71 جنيه للشراء، و48.81 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندريةوسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك الإسكندرية، 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويسوبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك قناة السويس، 48.70 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدوليوارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك التجاري الدولي، إلى 48.73 جنيه للشراء، و48.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلاميوسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك فيصل الإسلامي، 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإٍسلاميوبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 48.77 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطنيوارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك الكويت الوطني، إلى 48.68 جنيه للشراء، و48.78 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الوطنيوسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك قطر الوطني، 48.70 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع.