شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. ارتفاع في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، داخل البنوك المصرية. سعر الدولار في البنك المركزي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك المركزي المصري، 48.67 جنيه للشراء، و48.81 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك الأهلي المصري، 48.71 جنيه للشراء، و48.81 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك مصر، إلى 48.71 جنيه للشراء، و48.81 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك الإسكندرية، 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك قناة السويس، 48.70 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك التجاري الدولي، إلى 48.73 جنيه للشراء، و48.73 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك فيصل الإسلامي، 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإٍسلامي وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 48.77 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الكويت الوطني وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك الكويت الوطني، إلى 48.68 جنيه للشراء، و48.78 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قطر الوطني وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك قطر الوطني، 48.70 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع.