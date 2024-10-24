شكرا لقرائتكم خبر عن بدء طرح كراسات شرووط حجز مشروعات جنه ودار مصر وسكن مصر الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة الاسكان طرح كراسات شروط حجز 6575 شقة في مشروع جنة وسكن مصر ودار مصر فى اعتبارا من الأحد المقبل و حتى 26 ديسمبر على موقع برنامج مسكن..

وتأتي الوحدات المطروحة كالتالي:

مدينة القاهرة الجديدة

700 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 133م².

409 وحدات "جنة" بمساحات تتراوح من 100م² إلى 150م².

مدينة 6 أكتوبر :

223 وحدة "جنة" بمساحات تتراوح من 100م² إلى 150م².

22 وحدة "دار مصر" بمساحات من 100م² إلى 150م².

435 وحدة "سكن مصر" بمساحات من 106م² إلى 118م².

مدينة حدائق أكتوبر

435 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 118م².

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مدينة أكتوبر الجديدة

300 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 115م².

مدينة بدر

1500 وحدة "عمارات الحي السادس" بمساحة 90م² للوحدة.

مدينة العبور

456 وحدة "روضة العبور" بمساحات تتراوح من 101م² إلى 111م².

مدينة الشروق

35 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 130م².

مدينة العاشر من رمضان

11 وحدة "دار مصر" بمساحات تتراوح من 130م² إلى 140م².

مدينة السادات

11 وحدة "دار مصر" بمساحات من 130م² إلى 150م²

مدينة المنيا الجديدة

34 وحدة "سكن مصر" بمساحات من 106م² إلى 115م².

مدينة غرب قنا

246 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 118م².

مدينة ناصر (غرب أسيوط)

310 وحدات "سكن مصر" بمساحات من 106م² إلى 130م².

مدينة دمياط الجديدة

150 وحدة "جنة" بمساحات تتراوح من 100م² إلى 150م².

160 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 130م².

83 وحدة "إسكان متميز" بمساحات تتراوح من 104م² إلى 108م².

مدينة المنصورة الجديدة

890 وحدة "إسكان متميز" بمساحات تتراوح من 95م² إلى 99م².

مدينة العلمين الجديدة

600 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 110م² إلى 133م².