شكرا لقرائتكم خبر عن طرق تسليم المستندات والبضائع عبر البريد.. تعرف على خدمة "بريد الرسائل" والان مع تفاصيل الخبر

تقدم الهيئة القومية للبريد خدمة بريد الرسائل، وهي خدمة تتيح إرسال وتسليم المستندات والبضائع لجميع محافظات مصر وخارجها لجميع دول العالم وينقسم بريد الرسائل إلى :

1.البريد العادى:

خدمة تتيح إرسال وتسليم المستندات والتى لها صفة التراسل الشخصى لجميع محافظات مصر وذلك حتى 500 جرام ولا يخضع لعمليات التتبع.

2. البريد المسجل:

خدمة تتيح إرسال وتسليم المستندات والتى لها صفة التراسل الشخصى لجميع محافظات مصر وذلك حتى 500 جرام.

كما تتيح إرسال وتسليم المستندات والبضائع والتى لها صفة التراسل الشخصى لجميع دول العالم وذلك حتى 2 كيلو جرام.

مزايا الخدمة

التتبع

توقيع المرسل إليه

وأصبح البريد المصري واجهة "المواطن المصري" للحصول على الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة وخدمات مصر الرقمية؛ وذلك ضمن خطة الهيئة الاستراتيجية الشاملة لتطوير مختلف القطاعات، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين عبر "مكاتب البريد" المنتشرة في المحافظات.

ويمتلك "البريد المصري" أكبر شبكة فروع لهيئة حكومية، يستطيع من خلالها الوصول لجميع المواطنين وفي أي مكان، ومن أبرز تلك الخدمات، بريد الرسائل، والبريد الدعائي، والبريد السريع، والطرود البريدية، وخدمات المطبوعات، وخدمة إيزي بوكس، وخدمة وصَّلْها.