رئيس البنك الإسلامي للتنمية يلتقي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بجمهورية رواندا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر اليوم، معالي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بجمهورية رواندا يوسف مورانجوا، ووزير الدولة المكلف بالاستثمار العام وتعبئة الموارد، آنسة ليندا روزاجار، وذلك خلال الاجتماعات السنوية 2024 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، بواشنطن، والتي تستمر حتى 27 أكتوبر الجاري.

وأجرى الطرفان مباحثات ثنائية، تركزت حول مبادرات البنك الإسلامي للتنمية للتواصل مع المجتمعات المحلية في رواندا، مع التركيز على الدعم المستمر للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في البلاد، بما في ذلك المنح الدراسية.

ويواصل البنك مهمته في تعزيز التنمية المستدامة والمرنة في بلدانه الأعضاء البالغ عددها 57 دولة وخارجه، ويمثل هذا الإنجاز 5 عقود من الجهود الرامية إلى معالجة التحديات العالمية الملحة وتعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي.

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