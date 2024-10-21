شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير السياحة: نعمل على إعداد استراتيجية سياحية تحدد الأسواق السياحية المستهدفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت يمنى البحار نائب وزير السياحة، الوزارة تعمل حاليا على إعداد الاستراتيجية سياحية والتي من شأنها تحديد الأسواق السياحية المستهدفة والمنتجات السياحية التي تلائم كل سوق مستهدفة، ومن بينها السياحة العلاجية.

وأضافت يمنى البحار، خلال جلسة السياحة العلاجية المنعقدة ضمن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في اليوم الثاني، أن السياحة العلاجية تتمتع بفرص كبيرة في مصر ومميزات تنافسية، وانها منتج سياحي مختلف نظرا لطبيعة الخدمة، يحتاج إلى توافر بنية تحتية تعمل الوزارة على تجهيزها في الوقت الحالي.

وأشارت نائب الوزير إلى أن المنصة التي تعدها حاليا وزارة السياحة من ضمن خدماتها حجز الخدمة السياحية وعرض برامج السياحة المتاحة في مصر، كما أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، لتعزيز فرص جذب السياحة العلاجية، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على منح تسهيلات الحصول على التأشيرة للدخول للأغراض العلاجية، إلى جانب توفير الطاقة الاستيعابية اللازمة لاستقبال السياحة العلاجية في مصر.