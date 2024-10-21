شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا صعدت بيتكوين لأعلى مستوى منذ يونيو.. وما توقعاتها؟ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اقترب سعر البيتكوين من 68400 دولار لتصل العملة إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو المنصرم وهو مما أثار ارتفاعًا في قطاع التشفير وإقبالًا وطلبًا أكبر عليه على غير الآراء المرجحة لعدم ارتفاع القطاع السريع، وفق ما أوردت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.
كما ارتفعت قيمة عملات رقمية شهيرة أخرى حيث ارتفعت قيمة عملة سولانا بنحو 10% خلال الأيام السبعة الماضية وارتفعت قيمة عملة دوجكوين بنحو 15%.
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وارتفعت أسهم التداول في كوين بايس بنسبة 7% مواصلة ارتفاعها على مدار أيام ليصل إجمالي الارتفاع على مدى ثلاثة أيام إلى 19% ولتلحق الأسهم المشفرة إلى أعلى مستوياتها منذ شهر أغسطس الماضي، فيما يقول المراقبون إنه انتعاش جديد يعوض بعضًا من خسائر سابقة.
حول ذلك يذهب محللون إلى إن أحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع قيمة العملة الأولى المشفرة البيتكوين بنسبة 53% حتى الآن هذا العام هو مجموعة من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة التي دخلت السوق في يناير مما رحب بمجموعة من المستثمرين الجدد.
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وتبعها في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الخاصة بالإيثر في يوليو.
وقد شكلت شركة "بلاك روك آي شيرز بيتكوين تراست" (IBIT) أكثر من 30% من المشتريات الجديدة، وفق ما أوردت سامارا كوهين مديرة الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة واستثمارات المؤشرات في شركة "بلاك روك".
وأضافت أن "75% منهم لم يمتلكوا أبدًا صندوقًا متداولًا في البورصة تابعًا لشركة بلاك روك".
تابعت كوهين: ”لقد دخلنا هذه الرحلة مع توقع أننا بحاجة إلى تثقيف مستثمري الصناديق المتداولة في البورصة بشأن العملات المشفرة والبيتكوين على وجه التحديد. وكما اتضح، فقد قمنا بالكثير من تثقيف مستثمري العملات المشفرة حول فوائد الصناديق المتداولة في البورصة”.
ارتفاع قيمة بيتكوينارتفعت قيمة البيتكوين بأكثر من 9% خلال نحو أسبوع وهو ما ترجم إلى رواج في القيمة بارتفاع قيمة الإيثريوم بنسبة 10%.
كما ارتفعت قيمة عملات رقمية شهيرة أخرى حيث ارتفعت قيمة عملة سولانا بنحو 10% خلال الأيام السبعة الماضية وارتفعت قيمة عملة دوجكوين بنحو 15%.
تأثير ارتفاع العملات المشفرة على الأسهمأدى الارتفاع في قيم العملات المشفرة إلى إلى أن تشق المكاسب طريقها إلى الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة إلى بورصة الأصول الرقمية كوين بايس.
اقرأ أيضاً: بيتكوين تقود انتعاش سوق العملات المشفرة وتصعد فوق 60 ألف دولار
وارتفعت أسهم التداول في كوين بايس بنسبة 7% مواصلة ارتفاعها على مدار أيام ليصل إجمالي الارتفاع على مدى ثلاثة أيام إلى 19% ولتلحق الأسهم المشفرة إلى أعلى مستوياتها منذ شهر أغسطس الماضي، فيما يقول المراقبون إنه انتعاش جديد يعوض بعضًا من خسائر سابقة.
أسباب ارتفاع بيتكوينما هي أسباب ارتفاع التداول وقيم البيتكوين والعملات المشفرة؟
حول ذلك يذهب محللون إلى إن أحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع قيمة العملة الأولى المشفرة البيتكوين بنسبة 53% حتى الآن هذا العام هو مجموعة من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة التي دخلت السوق في يناير مما رحب بمجموعة من المستثمرين الجدد.
اقرأ أيضاً: رغم الضغوط الحالية.. محللون: سعر بيتكوين مؤهل لبلوغ 80 ألف دولار
وتبعها في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الخاصة بالإيثر في يوليو.
قيمة ما اشتراه المستثمرون؟اشترى المستثمرون ما قيمته 1.2 مليار دولار من أسهم الصناديق المتداولة في البورصة خلال الأيام الثلاثة الماضية فقط في ارتفاع ضخم ليصل إجمالي حيازاتهم إلى أكثر من 63 مليار دولار.
وقد شكلت شركة "بلاك روك آي شيرز بيتكوين تراست" (IBIT) أكثر من 30% من المشتريات الجديدة، وفق ما أوردت سامارا كوهين مديرة الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة واستثمارات المؤشرات في شركة "بلاك روك".
الاستثمار في صناديق بيتكوينوقالت كوهين لشبكة سي إن بي سي :"إن 80% من المشتري والمتعاملين مع بلاك روك آي شيرز بيتكوين تراست هم مستثمرون مباشرون".
وأضافت أن "75% منهم لم يمتلكوا أبدًا صندوقًا متداولًا في البورصة تابعًا لشركة بلاك روك".
تابعت كوهين: ”لقد دخلنا هذه الرحلة مع توقع أننا بحاجة إلى تثقيف مستثمري الصناديق المتداولة في البورصة بشأن العملات المشفرة والبيتكوين على وجه التحديد. وكما اتضح، فقد قمنا بالكثير من تثقيف مستثمري العملات المشفرة حول فوائد الصناديق المتداولة في البورصة”.