الجدعان يترأس وفد المملكة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين للعام 2024م والاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يترأس معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين للعام 2024م، والاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، والتي تعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة (18-23 ربيع الآخر 1446هـ الموافق 21-26 أكتوبر 2024م).

ويضم الوفد معالي محافظ البنك المركزي السعودي الأستاذ أيمن بن محمد السياري، ومعالي نائب وزير المالية الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف، ووكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية الأستاذ خالد باوزير، ووكيل رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والماليــــة التابعــــة لصنــدوق النقـــد الدولــي الدكتور رياض الخريّف، بالإضافة إلى عدد من المختصين من وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، والصندوق السعودي للتنمية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمركز الوطني لإدارة الدين.

وخلال هذه المشاركة، سيترأس معالي الجدعان اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، ويهدف الاجتماع إلى تبادل وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حيال تطورات الاقتصاد العالمي، ومناقشة أولويات السياسات الاقتصادية العالمية ودور الصندوق في التعامل مع هذه التطورات من خلال تقديم المشورة وبناء القدرات الفنية للدول الأعضاء، وتوفير الدعم المالي للدول المحتاجة.

كما سيشاركان معالي الجدعان ومعالي السياري في الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة البرازيلية لمناقشة عدد من القضايا الاقتصادية والتنموية العالمية، وبحث طرق تعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي.

وتجمع الاجتماعات السنوية وزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وقادة المنظمات الدولية والقطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين؛ لمناقشة أبرز التطورات المالية والاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى مواضيع أخرى هامة مثل التنمية المستدامة، والاستقرار المالي العالمي، وسبل القضاء على الفقر.

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