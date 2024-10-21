أسعار النفط تستقر بعد هبوطها أكثر من 7% الأسبوع الماضي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - رافعة مضخة للنفط الخام في حوض بيرميان بولاية تكساس الأمريكية في صورة من أرشيف رويترز

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استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، بعد هبوط بأكثر من 7 % الأسبوع الماضي وسط قلق إزاء الطلب في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، وتهدئة المخاوف من احتمال تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات أو 0.11 % إلى 73.14 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0120 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات أو 0.14% إلى 69.32 دولاراً للبرميل.

وكان برنت قد انخفض أكثر من سبعة % الأسبوع الماضي بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط حوالي ثمانية%، وكان ذلك أكبر انخفاضا أسبوعيا للخامين منذ الثاني من سبتمبر أيلول، بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وانخفاض علاوة المخاطر في الشرق الأوسط.

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