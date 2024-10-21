الاقتصاد

«اليمامة للحديد» توقع عقدين بقيمة 390.25 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة اليمامة للصناعات الحديدية، أمس، عقدا لتوريد أبراج حديدية مع شركة لارسن آند تبرو العربية لمشروع إنشاء خط جهد فائق 500 ك.ف من المنطقة الوسطى إلى المنطقة الغربية (المرحلة الثالثة).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ170.537 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد سنة.
وأفادت ببدء ظهور الأثر المالي للعقد في الربع الثالث من العام المالي 2025.
ووقعت شركة اليمامة للصناعات الحديدية، عقدا لتوريد ابراج حديدية مع شركة لارسن آند تبرو العربية السعودية لمشروع إنشاء خط جهد فائق 380 ك.ف من محطة ستارا إلى محطة وادي الدواسر بالمنطقة الوسطى.
وأضافت أن قيمة العقد تقدر بـ 138.721 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد سنة.
ونوهت ببدء ظهور الأثر المالي للعقد في الربع الثاني من العام المالي 2025م، ويبدأ التوريد للمشروع من شهر يناير 2025م.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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