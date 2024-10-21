شكرا لقرائتكم خبر عن «اليمامة للحديد» توقع عقدين بقيمة 390.25 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة اليمامة للصناعات الحديدية، أمس، عقدا لتوريد أبراج حديدية مع شركة لارسن آند تبرو العربية السعودية لمشروع إنشاء خط جهد فائق 500 ك.ف من المنطقة الوسطى إلى المنطقة الغربية (المرحلة الثالثة).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ170.537 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد سنة.
وأفادت ببدء ظهور الأثر المالي للعقد في الربع الثالث من العام المالي 2025.
ووقعت شركة اليمامة للصناعات الحديدية، عقدا لتوريد ابراج حديدية مع شركة لارسن آند تبرو العربية السعودية لمشروع إنشاء خط جهد فائق 380 ك.ف من محطة ستارا إلى محطة وادي الدواسر بالمنطقة الوسطى.
وأضافت أن قيمة العقد تقدر بـ 138.721 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد سنة.
ونوهت ببدء ظهور الأثر المالي للعقد في الربع الثاني من العام المالي 2025م، ويبدأ التوريد للمشروع من شهر يناير 2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ170.537 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد سنة.
وأفادت ببدء ظهور الأثر المالي للعقد في الربع الثالث من العام المالي 2025.
ووقعت شركة اليمامة للصناعات الحديدية، عقدا لتوريد ابراج حديدية مع شركة لارسن آند تبرو العربية السعودية لمشروع إنشاء خط جهد فائق 380 ك.ف من محطة ستارا إلى محطة وادي الدواسر بالمنطقة الوسطى.
وأضافت أن قيمة العقد تقدر بـ 138.721 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد سنة.
ونوهت ببدء ظهور الأثر المالي للعقد في الربع الثاني من العام المالي 2025م، ويبدأ التوريد للمشروع من شهر يناير 2025م.