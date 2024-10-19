شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

استقرت بورصة الدواجن في مصر، اليوم السبت 19 أكتوبر، عقب انخفاض أسعار الفراخ البيضاء بصورة ملحوظة بالأسواق منتصف تعاملات الأسبوع الماضي.

وسجل سعر كيلو الفراخ تسليم أرض المزرعة 75 جنيهًا، ويصل السعر النهائي للمستهلكين ما بين 85 إلى 90 جنيهًا، وفق كل محافظة.



وشهدت بورصة الدواجن، تراجعًا في سعر الكتكوت الأبيض حوالي 34 جنيهًا من مستويات تجاوزت 40 جنيهًا الأيام الماضية، كما تراجع سعر الكتكوت الساسو إلى 30 جنيها من مستويات 43 جنيهًا، و"البلدي" انخفض إلى مستويات 13 جنيهًا خلال هذا الأسبوع.

وسجلت بورصة الدواجن تراجعًا إلى مستويات 72 جنيها مقابل مستويات وصلت 85 جنيهًا في الأسبوع قبل الماضي، قبل أن تعاود الارتفاع وتستقر عند 75 جنيهًا تسليم أرض المزرعة.

وتراجع سعر البط المسكوفي إلى 68 جنيها، والمولر إلى 68 جنيهًا، والسمان عمر أسبوعين وصل سعره 9 جنيهات، والفراخ الفيومي بلغ 23 جنيها للكتكوت.