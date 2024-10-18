أمانة منطقة الباحة تطرح فرصًا استثمارية متنوعة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الباحة

أعلنت أمانة منطقة الباحة، عن طرح 172 فرصة استثمارية متنوعة تشمل 36 مشروعًا دائمًا و 136 مؤقتًا، وتتضمن هذه الفرص أنشطة سياحية، ترفيهية، ورياضية، وتجارية.

وأوضحت الأمانة أن الهدف من طرح هذه الفرص هو تنشيط الحركة الاقتصادية الداعمة للمستثمرين ورواد الأعمال والراغبين بالاستثمار، وإشراك القطاع الخاص، وتنويع مصادر الدخل، وتنشيط الحركة الاقتصادية، وتعزيز مفهوم جودة الحياة، ودعم السياحة والترفيه.

ويمكن للراغبين في الاستفادة من هذه الفرص الاطلاع على التفاصيل من خلال التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة أو زيارة البوابة الرقمية للاستثمار في المدن السعودية، وكذلك عبر التطبيق الذكي “فرص”.

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