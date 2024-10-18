الاقتصاد

أسعار النفط تستقر لكن تتجه لأكبر خسارة أسبوعية في أكثر من شهر

0 نشر
shimaa mohamed 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أسعار النفط تستقر لكن تتجه لأكبر خسارة أسبوعية في أكثر من شهر والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أسعار النفط

الخليج 365_واس

استقرت العقود الآجلة للنفط الخام اليوم، بعد بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية القوية وإعلان المزيد من التحفيز المالي لدعم الاقتصاد الصيني، لكن الأسعار تتجه صوب تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من شهر.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتًا أو 0.4 % إلى 74.71 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتًا أو 0.4 % إلى 70.96 دولارًا.

وارتفع الخامان عند التسوية أمس، للمرة الأولى في خمس جلسات بعد أن أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا