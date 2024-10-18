أسعار النفط تستقر لكن تتجه لأكبر خسارة أسبوعية في أكثر من شهر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أسعار النفط

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استقرت العقود الآجلة للنفط الخام اليوم، بعد بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية القوية وإعلان المزيد من التحفيز المالي لدعم الاقتصاد الصيني، لكن الأسعار تتجه صوب تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من شهر.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتًا أو 0.4 % إلى 74.71 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتًا أو 0.4 % إلى 70.96 دولارًا.

وارتفع الخامان عند التسوية أمس، للمرة الأولى في خمس جلسات بعد أن أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي.

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