شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاعات البورصة بجلسة الأحد باستثناء السياحة والمنسوجات والموارد الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 5.4%، أعقبه قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 4.2%، يليهما قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والرعاية الصحية والأدوية، والعقارات بنسبة 3.6%، 3.4%، 3.1%، على التوالي.

وهبط قطاعا مواد البناء، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.9%، 2%، على التوالي، وانخفض قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.9%، وأخيرًا قطاعات الخدمات التعليمية، والتجارة والموزعون، والبنوك بنسبة 0.9%، 0.5%، 0.4%، على الترتيب، فيما ارتفعت قطاعات السياحة والترفيه، والمنسوجات والسلع المعمرة، والموارد الأساسية بنسبة 2.9%، 1.1%، 0.2%، على الترتيب.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 4.041 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 47 مليار جنيه عند مستوى 2.142 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 674.7 مليون ورقة مالية بقيمة 4.041 مليار جنيه، عبر تنفيذ 127.6 ألف عملية لعدد 207 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 94.05% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.05%، والعرب على 3.46%، واستحوذت المؤسسات على 21.11% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.88%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 177.1 مليون جنيه، 17.1 مليون جنيه، 105.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 285.1 مليون جنيه، 12.8 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.63% ليغلق عند مستوى 29954 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.85% ليغلق عند مستوى 37013 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.63% ليغلق عند مستوى 13001 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 7329 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 10398 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 3105 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 8146 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1773 نقطة.