شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «متطورة» إلى 68.29 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح الشركة السعودية للصناعات المتطورة في الربع الثالث من 2024 بنسبة 75.4%، إلى 68.29 مليون ريال، مقابل 38.94 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات، على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع تكاليف التمويل وارتفاع الزكاة التقديرية.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض الايرادات وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع تكاليف التمويل، على الرغم من انخفاض الزكاة التقديرية.
وبحسب البيان، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية (9 أشهر) مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات، على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع تكاليف التمويل وارتفاع الزكاة التقديرية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات، على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع تكاليف التمويل وارتفاع الزكاة التقديرية.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض الايرادات وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع تكاليف التمويل، على الرغم من انخفاض الزكاة التقديرية.
وبحسب البيان، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية (9 أشهر) مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات، على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع تكاليف التمويل وارتفاع الزكاة التقديرية.