شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تراجع بورصة "وول ستريت".. الأسواق الآسيوية تغلق منخفضة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت معظم مؤشرات الأسواق الآسيوية اليوم الجمعة، -نهاية تداولات الأسبوع- على انخفاض، بعد تراجع بورصة "وول ستريت" خلال فترة متأخرة مساء أمس، مع استيعاب المستثمرون تقرير التضخم الأمريكي. الأسهم الصينية بمقدمة الخسائر وقادت الأسهم الصينية الخسائر في أسواق آسيا والمحيط الهادئ، حيث سجل مؤشر CSI 300 خسائر بمقدار 3.44%، كما أن الارتفاع الذي شهدته الأسهم الصينية بسبب الإجراءات التحفيزية لاقتصاد البلاد يواصل خسارة زخمه، بينما أغلق بورصة هونج كونج أبوابها الجمعة بمناسبة عطلة رسمية في البلاد.

وعلى صعيد التداولات، سجل مؤشر SSE المركب في بورصة شنجهاي الصينية انخفاضًا بنسبة 2.55% بمقدار 84 نقطة، ليصل إلى 3217 نقطة، وفي سنغافورة خسر المؤشر الرئيسي لبورصتها بنسبة 0.16% بمقدار 5 نقاط ليصل إلى 3579 نقطة.

كذلك تراجع مؤشر "سينسيكس" في بورصة مومباي الهندية بنسبة 0.23%، ليصل إلى 183 نقطة مسجلًا 81427 نقطة، فيما سجل مؤشر مؤشر "نيكي 225" الياباني ارتفاعًا بنسبة 0.57% بمقدار 224 نقطة، ليصل إلى 39605 نقطة، مدعومًا بقطاعي المالية والرعاية الصحية.

