شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم 3 شركات 40 ألف جنيه لمخالفة قواعد القيد والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، توقيع التزام مالي قدره 40 ألف جنيه على شركات أجواء للصناعات الغذائية-مصر، وبي أي دي - البدر للاستثمار والتنمية، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، يسدد خلال 15 يوم من تاريخ اخطار الشركات بقرار لجنة القيد، وعلى أن يعاد عرض موقف الشركات على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركات، وذلك لعدم التزام الشركات بالمادة 46 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية.

كما قررت اللجنة، إلزام الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، بموافاة البورصة بنتائج عرض الاختلاف في استخدام متحصلات زيادة رأس مال الشركة، عما ورد في نشرة اكتتاب زيادة رأس المال ومبررات ذلك، على مجلس إدارة الشركة خلال 30 يومًا، وكذا على الجمعية العامة للشركة في أول انعقاد لها.