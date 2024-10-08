شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات تعتزم إنشاء حاضنة للذكاء الاصطناعى مطلع عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تعتزم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنشاء حاضنة متخصصة في الذكاء الاصطناعي مطلع العام المقبل، وذلك بهدف توفير موارد حوسبية للشركات الصغيرة والناشئة لتمكينها من تحسين وتدعيم لوغاريتماتها ومنظوماتها المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.

وطورت وزارة الاتصالات، 3 حاضنات أعمال ما بين اثنين بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة تضم أحدهما متخصص في التكنولوجيا المساعدة لتوفير حلول لتمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من مجابهة التحديات التي تواجههم، وتضم 11 معملا على أعلى مستوى تقني منها معامل طباعة ثلاثية أبعاد وأخرى تحاكى المنتجات المختلفة لتمكين رواد الاعمال والشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المساعدة من تطوير منتجاتها.

والحاضنة الثانية بمدينة المعرفة متخصصة في التصميم الإلكتروني، ومن المقرر أن يستضيف المركز 25 شركة من بينها شركات عالمية وشركات محلية ناشئة وصغيرة ومتوسطة.

أما الحاضنة الثالثة في مركز إبداع مصر الرقمية الجيزة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بهدف بناء منظومات رقمية وتطبيقات لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، ومن المقرر أن تستضيف مع بداية العام المقبل أول دفعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في هذا المجال.

يذكر أن وزارة الاتصالات، بدأت عام 2019 في تنفيذ مشروع مراكز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا"، بهدف دعم ومساندة رواد الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونجحت في إنشاء 23 مركزًا في مختلف المحافظات، وجارى العمل على استكمال إنشاء المراكز في باقي المحافظات خلال 2025 بهدف الوصول إلى مركز بكل محافظة.

وتستهدف الوزارة، أن يضم الجيل الثاني من مراكز إبداع مصر الرقمية، الحاضنات المتخصصة التي تركز على إحدى تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة العاملة فى هذا التخصص، وستوفر هذه الحاضنات الدعم للشركات التكنولوجية الناشئة في عدة أوجه تتضمن توفير التدريب والرعاية وتقديم الشركات الناشئة إلى الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال لتدريبها على تقنياتها ومدها بالمادة العلمية وتوفير مدربين لمساعدتها في تطوير أفكارها، كما توفر المراكز مجموعة من المعامل التي تضم تقنيات يصعب على الشركات الناشئة أن تستحوذ عليها بمفردها.