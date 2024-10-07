شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة المصرية للمعارض: دعم كبير للمشاركة المصرية فى المعارض الدولية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل اللواء شريف الماوردي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وفداً من مؤسسة تطوير الدقهلية برئاسة المهندس محمد عبد العظيم، بمقر مركز القاهرة للمعارض والمؤتمرات، تأكيدًا على دور المجتمع المدني في خدمة المجتمع، ودوره في دعم جهود التنمية.

في مستهل اللقاء، رحب اللواء الماوردي بالحضور، مسلطًا الضوء على الدور الذي تلعبه الهيئة في تنظيم المعارض الداخلية والخارجية، مؤكدًا أن الهيئة تقدم دعمًا كبيرًا للعارضين المصريين المشاركين في المعارض الدولية. وأوضح أن المعارض الخارجية تعد وسيلة فعالة للترويج للمنتجات المصرية، ما يسهم في زيادة معدلات الصادرات ويعزز من قيمة الجنيه المصري بتوفير العملة الصعبة.

وأشار اللواء شريف الماوردي إلى أن الهيئة تدرك أهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، مشددًا على أن هذا اللقاء يمثل جزءًا من استراتيجية الهيئة للانفتاح على المجتمع المدني، بما يتيح نشر الوعي بدورها في مختلف المحافظات. وأعرب عن تقديره لدور مؤسسة تطوير الدقهلية في تقديم أفكار تسهم في تنمية المحافظة، مؤكدًا أن الهيئة ترحب بأي شراكات تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

واضاف اللواء الماوردي إلى أن التعاون بين الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات ومؤسسة تطوير الدقهلية يمكن أن يؤدي إلى تعزيز دور الهيئة في الترويج للمنتج المصري. وقال: “نحن نرى في هذا التعاون فرصة لتعظيم دور الهيئة في خدمة الصناع بمحافظة الدقهلية، وتعزيز حضور المنتج المصري في الأسواق العالمية من خلال مشاركتهم في المعارض الخارجية التي تنظمها الهيئة. هذا التعاون سيضمن وصول منتجات المحافظة إلى العالم ويحقق الترويج الجيد للقطاعات الإنتاجية المختلفة.”

أبرز الحضور في اللقاء

حضر اللقاء اللواء مصطفى مقبل، نائب رئيس المؤسسة، والدكتور أحمد منير حسّان، أمين عام مؤسسة تطوير الدقهلية، والدكتور أشرف البدراوي، والأستاذة الدكتورة شذا حماد، أستاذة بكلية جامعة المنصورة، واللواء والمهندس سعيد الدكروري، واللواء رضا الشناوي، واللواء محمد راشد، مساعد وزير الداخلية للأدلة الجنائية، والأستاذ الدكتور جمال متولي بمعهد أورام الإسماعيلية، والأستاذة ابتسام كمال، معدة برامج في قناة الدلتا.