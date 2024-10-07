ارتفاع احتياطي الصين من النقد الأجنبي خلال سبتمبر الماضي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفع إجمالي احتياطي الصين من النقد الأجنبي بنهاية شهر سبتمبر الماضي إلى 3.3164 تريليونات دولار أمريكي، بزيادة 28.2 مليار دولار، ما نسبته 0.86 في المئة مقارنة بنهاية أغسطس الماضي.

وذكرت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي – وفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) – أن مؤشر الدولار انخفض فيما ارتفعت أسعار الأصول المالية العالمية عمومًا في الشهر الماضي، مضيفة أن التأثيرات المجمعة لتحويل العملات، وتغيرات أسعار الأصول؛ أدت إلى زيادة احتياطى الصين من النقد الأجنبى فى سبتمبر الماضي.

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