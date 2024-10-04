شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإقبال ترفع أسعار الذهب اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة، بسبب الإقبال، حيث صعد في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2662.50 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0325 بتوقيت جرينتش بعد أن قفز لأعلى مستوى له على الإطلاق عند 2685.42 دولارًا في 26 سبتمبر، محققًا بذلك مكاسب أسبوعية بواقع 0.2%.

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2682.10 دولارًا. وفي المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 32.17 دولارًا للأوقية وصعدت بنحو 1.8% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وقفز البلاتين 1.1 % إلى 1001.79 دولارًا. وارتفع البلاديوم 1.4% إلى 1013.46 دولارًا.

