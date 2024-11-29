شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينفي تسجيل الرياض أدنى درجة حرارة منذ 14 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

تسجيل الرياض أدنى درجة حرارة

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الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن ما يتداول بخصوص تسجيل الرياض فجر أمس لأدنى درجة حرارة منذ 14 عامًا غير صحيح.وأوضح "القحطاني"، أن السجلات المناخية للمركز، تشير إلى أن العاصمة سجلت في مثل هذا اليوم من العام 2010م، درجة حرارة صغرى بلغت 5.5 درجة مئوية.وأضاف أن أدنى درجات حرارة سجلت تاريخيًا لشهر نوفمبر بلغت 5 درجات مئوية، وذلك في الـ 10 من العام 2011م والـ 22 من العام 2019م.وأشار المركز إلى أهمية توخي الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية والمتخصصة عند تداول المعلومات المناخية، والابتعاد عن المعلومات غير المستندة إلى مرجعيات علمية.وبخصوص طقس المملكة، كان أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارًا أحمر للتحذير من حالة الطقس في جازان وعسير والباحة.ويشمل الإنذار منطقة جازان في محافظات الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.كما نبه من ضباب كثيف وانعدام في مدى الرؤية الأفقية (1) كم أو أقل، حتى الساعة: 08:00 صباح السبت.وعن طقس الباحة، نبه المركز الوطني للأرصاد، من ضباب كثيف في محافظات الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.كما نبه من انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1) كم أو أقل، حتى الساعة: 08:00 صباح السبت الموافق 28-05-144.وكان مركز الأرصاد، أشار إلى طقس بارد على معظم مناطق المملكة اليوم الجمعة.في حين لفت إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية ونجران.