شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أغسطس.. تراجع الطلب على إنتاج المصانع في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع الطلب على إنتاج المصانع في الولايات المتحدة خلال أغسطس الماضي على خلاف التوقعات.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية يوم الخميس، أن الطلب تراجع بنسبة 2ر0% سنويًا بعد ارتفاعه بنسبة 9ر4% خلال شهر يوليو، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2ر0%، بعد نموه بمعدل 5% خلال يوليو وفقًا للبيانات الأولية.

جاء التراجع الطفيف في الطلب الصناعي على خلفية تراجع الطلب على السلع غير المعمرة بنسبة 5ر0% مع ارتفاع طفيف في الطلب على السلع المعمرة خلال أغسطس.



شحنات السلع المصنعة

في الوقت نفسه، قالت وزارة التجارة إن تسليم شحنات السلع المصنعة خلال شهر أغسطس سجل تراجعًا بنسبة 5ر0% بعد ارتفاعه بنسبة 8ر0% خلال يوليو.

كما ذكر تقرير الوزارة أن مخزون السلع المصنعة ارتفع بنسبة 1ر0% بعد استقراره تقريبًا خلال يوليو.