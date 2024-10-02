“المركزي الروسي” يرفع سعر الدولار ويخفض اليورو واليوان أمام الروبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار العملات الرئيسية مقابل الروبل، حيث رفع سعر الدولار الأمريكي بواقع 14 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق ليبلغ 93.3581 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 52 كوبيكًا، ليصل إلى 103.6502 روبلات, بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني، بمقدار 5 كوبيكات، ليبلغ 13.1959 روبلًا.

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