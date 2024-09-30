ارتفاع الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية الشهر الماضي لأول مرة في أربعة أشهر بسبب ارتفاع الإنتاج في قطاعي السيارات وأشباه الموصلات.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنفاق الخاص، ارتفعت أيضًا بأكبر قدر في 18 شهرًا في أغسطس، لكن الاستثمار في المرافق تراجع بشكل ملحوظ بعد شهرين من النمو على أساس شهري، وفقًا للبيانات التي جمعتها وكالة الإحصاء الكورية.

وارتفع الناتج الصناعي بنسبة 2ر1% على أساس شهري في أغسطس، وهي أول زيادة منذ أبريل، في ما انخفض الرقم بنسبة 8ر0% في مايو من زيادة في أبريل بنسبة 4ر1%، وانخفض بنسبة 1ر0% في يونيو، وبنسبة 6ر0% في يوليو.

وجاء نمو أغسطس مع نمو الإنتاج في قطاع التعدين والتصنيع بشكل عام بنسبة 1ر4%، وهو أكبر ارتفاع من نوعه منذ أغسطس 2023، حيث ارتفع إنتاج الرقائق بنسبة 6% وقفز إنتاج السيارات بنسبة 7ر22%.

وارتفع الإنتاج في قطاع الخدمات بنسبة 2ر0%، مسجلًا ارتفاعًا للشهر الثالث على التوالي.

وارتفعت مبيعات السلع المعمرة، مثل: السيارات، بنسبة 2ر1%، كما ارتفعت مبيعات المواد الغذائية والسلع غير المعمرة الأخرى بنسبة 7ر2% في أغسطس، على الرغم من انخفاض مبيعات السلع شبه المعمرة، مثل: الأحذية والحقائب بنسبة 9ر0%، ومع ذلك، انخفضت مبيعات التجزئة على أساس سنوي بنسبة 3ر1% للشهر السادس على التوالي.

وانخفضت استثمارات المرافق بنسبة 4ر5% على أساس سنوي في أغسطس، من نمو لمدة شهرين، بسبب انخفاض الاستثمار في الطائرات ومعدات النقل الأخرى، في ما قفزت استثمارات المرافق في يوليو بنسبة 2ر10%، بعد زيادة بنسبة 5ر3% في يونيو.

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