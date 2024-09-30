منتصف التعاملات.. تعرف على سعر الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

استقرت أسعار الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم، الاثنين، عند مستواه في التعاملات الصباحية.

وكان سعر الذهب قد انخفض بنحو 10 جنيهات مع بداي تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس المسائية.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم:

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2393 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3077 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3590 جنيه للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 4103 جنيه للجرام.

كما استقر سعر الجنيه الذهب عند 28720 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.45 % إلى نحو 2646 دولار اللأونصة، (تعادل الأوقية بحجم 31.1 جرام من عيار 24)، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.