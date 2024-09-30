“منشآت” تطلق فعاليات ملتقى الرؤساء التنفيذيين في نسخته السابعة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

انطلقت اليوم فعاليات ملتقى الرؤساء التنفيذيين في نسخته السابعة بالعاصمة الرياض تحت شعار (فرص لتعزيز نمو الأعمال)، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، برعاية معالي وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة منشآت، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بحضور ومشاركة مجموعة من المتحدثين والخبراء المتخصصين الدوليين والمحليين ورواد ورائدات الأعمال؛ وذلك تحقيقًا لمستهدفات إستراتيجية الهيئة في تمكين المنشآت متسارعة النمو للتعرف على أحدث التطورات والابتكارات الريادية المساهمة في نمو وتطور المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويناقش الملتقى خلال جلساته الحوارية المقامة في منطقة المؤتمر عددًا من الموضوعات التي تتناول أحدث الممارسات والمستجدات في قطاع الأعمال يقدمها متحدثون متخصصون في مختلف المجالات التي تدعم نمو واستدامة الأعمال، بالإضافة إلى استعراض قصص نجاح منشآت طموح متسارعة النمو.

ويشارك في المعرض المصاحب للملتقى أكثر من 24 منشأة من منشآت برنامج “طموح” متسارعة النمو لعرض أعمالهم أمام الزوار و4 شركاء ممكنين من كبرى شركات القطاع الخاص، كما يستقبل الملتقى ما يزيد على 1200 رئيس تنفيذي.

ويضم الملتقى منطقة المستثمرين التي يُعقد بها ما يتجاوز 60 لقاءً استثماريًا يهدف إلى إيجاد فرص التعاون بين المنشآت وتعزيز الفرص التمويلية والاستثمارية، بالإضافة إلى 80 جلسة استشارية تُقام في منطقة الوصول للخبراء، والتي تضم عددًا من الخبراء المتخصصين في مختلف المجالات مما يتيح لرواد الأعمال أخذ الاستشارات واكتساب المعرفة ، كما يضم الملتقى منطقة ربط الأعمال التي تحتضن أكثر من 100 اجتماع يسهم في تعزيز العلاقات بين المنشآت المشاركة في الملتقى؛ لبحث وإيجاد فرص التعاون والشـراكات الإستراتيجية.

يُذكر اليوم أن “برنامج طموح” يضم أكثر من 2500 منشأة طموحة 24 منها أدرجت في السوق الموازية “نمو”، حيث تجاوزت قيمة استثماراتها 2.5 مليار ريال، وتقدر قيمتها السوقية ما يتجاوز 16 مليار ريال سعودي، وفقًا لتقرير قياس الأثر للنصف الأول من العام، وبلغ إجمالي عدد الموظفين في منشآت طموح 78 ألف موظف وموظفة، مع نمو سنوي في التوظيف بنسبة 28%، كما حققت المنشآت إيرادات بلغت 29 مليار ريال، بنمو سنوي بنسبة 25%.

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