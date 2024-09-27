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أمام الروبل.. "المركزي الروسي" يرفع الدولار واليوان ويخفّض اليورو

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واس - موسكو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة، أسعار العملات الرئيسية مقابل الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بمقدار 2 كوبيك، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليبلغ 92.4074 روبل.
وفي الوقت نفسه خفّض سعر صرف اليورو الرسمي بواقع 28 كوبيكًا، ليصل إلى 103.1931 روبل.
بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 5 كوبيكات، ليصل إلى 13.1451 روبل.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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