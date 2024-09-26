شكرا لقرائتكم خبر عن عند 12374 نقطة.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الخميس مرتفعًا 30.58 نقطة، ليقفل عند مستوى 12374.30 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.2 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية، 573 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 133 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 91 شركة على تراجع.

الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا

وكانت أسهم شركات بحر العرب، وباتك، والاستثمار ريت، وثمار، والباحة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الجزيرة ريت، والبحر الأحمر، وصناعة الورق، وتنمية، والبحري الأكثر انخفاضًا في التعاملات، إذ تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و3.17%.



فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأمريكانا، وشمس، وباتك، والأسماك هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، وأكوا باور، والإنماء، ومعادن، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم منخفضًا 125.91 نقطة ليقفل عند مستوى 25527.47 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 37 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.